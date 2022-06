Messerschmidt-støtte forlader Folketinget efter næste valg

Mette Hjermind Dencker, der sidder i Folketinget for Dansk Folkeparti, genopstiller ikke ved næste valg.

Det oplyser hun i et opslag på Facebook.

Hun har været medlem af Folketinget siden 2011, men vil efter næste valg lægge sit "engagement med opgaver i det private erhvervsliv".

- Jeg har kun dyb og inderlig taknemmelighed til mit dejlige parti, Dansk Folkeparti, og til mine tre partiformænd gennem årene, som på hver deres måde er nogle af Danmarks største politiske talenter, skriver hun på Facebook.

Derefter roser hun Pia Kjærsgaard, Kristian Thulesen Dahl og Morten Messerschmidt.

Da der i starten af 2022 skulle vælges ny formand for Dansk Folkeparti, var Mette Hjermind Dencker blandt Messerschmidts støtter.

- Ingen journalister skal gøre det her til en dårlig historie om hverken partiet eller Morten, lyder det videre fra hende.

- Han har gjort det så godt, noget menneske overhovedet kunne, ud fra de forudsætninger han fik med ikke bare hård modvind, men snarere orkan lige fra start af.

- I øvrigt fortsætter Morten og jeg vores samarbejde efter folketingsvalget. Det her er min personlige rejse på vej mod noget andet.

Mette Hjermind Dencker slår videre fast, at hun efter valget fortsat er medlem af Dansk Folkeparti og "vil hjælpe partiet med andre opgaver".

I alle sine over ti år i Folketinget har Mette Hjermind Dencker været ordfører for landdistrikter og øer for Dansk Folkeparti.

I dag er hun også blandt andet erhvervsordfører, fiskeriordfører og fødevareordfører.

Mette Hjermind Dencker er valgt i Østjyllands Storkreds.

Ved folketingsvalget i 2019 fik hun 2348 personlige stemmer. I 2015 var der 6218 vælgere, der personligt stemte på Mette Hjermind Dencker.

/ritzau/