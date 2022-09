Messerschmidt-støtter vælger Folketinget frem for hovedbestyrelse

Hverken medlem af Europa-Parlamentet Peter Kofod eller Anders Vistisen, der er tidligere europaparlamentariker, stiller op til Dansk Folkepartis hovedbestyrelse.

Det siger de under DF's årsmøde i Herning Kongrescenter, i forbindelse med at der skal vælges fem nye medlemmer fra baglandet til ledelsen.

- Når man går til valg på fornyelse og forandring af Dansk Folkeparti, skal man også give plads netop til den forandring og fornyelse, siger Peter Kofod i en tale, hvor han begrunder sin beslutning.

Både Peter Kofod og Anders Vistisen er kendt for i lang tid at have støttet Morten Messerschmidt, der i dag er formand for Dansk Folkeparti.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det gjaldt også under de interne opgør og politiske uenigheder, der var, mens Kristian Thulesen Dahl var formand for partiet. Han trådte tilbage i januar i år.

Peter Kofod har været medlem af hovedbestyrelsen i to år. Men nu vil han fokusere på at komme i Folketinget, siger han.

- Nu er partiet i en ny situation, hvor vi har fred og fordragelighed, god stemning og styr på tingene. Det er faktisk rigtig godt at være DF'er.

- I den situation syntes jeg, det var rigtigst at lade de dygtige organisationsfolk tage over - og så lade os, der har lyst til at være politikere, kæmpe om de politiske poster, siger Peter Kofod.

Anders Vistisen, der også stiller op til Folketinget ved et kommende folketingsvalg, begrunder sin beslutning med, at der "springer så mange talenter frem omkring i Danmark".

- Det er så dejligt, at der kommer en ny generation, siger han i sin tale under årsmødet.

- Hvis alle havde været så loyale, som jer ude i baglandet, havde vi ikke været i en krise, siger Anders Vistisen.

/ritzau/