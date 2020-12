Messerschmidt: Støjberg er meget velkommen hos DF

Messerschmidt ser Støjbergs fratræden som næstformand som et nederlag for den borgerlige linje i Venstre.

Det kan gå ud over samarbejdet mellem Dansk Folkeparti og Venstre, at Inger Støjberg (V) har måttet trække sig som næstformand i partiet, siger DF-næstformand Morten Messerschmidt.

Samtidig rækker han en hånd ud til Støjberg, i tilfælde af at hun forlader sit nuværende parti.

Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen bad Støjberg om at forlade posten, og det er "meget beklageligt", siger DF-næstformanden.

- Det er endt med et nederlag til Støjbergs linje, siger Morten Messerschmidt.

- Hvis Jakob Ellemann-Jensen virkelig ønsker at gå i den her retning, hvor hele den del af Venstre, som Inger Støjberg repræsenterer, skal skrinlægges, så bliver det meget svært at samarbejde. Og så må jeg bare sige, at Inger Støjberg er meget velkommen i vores parti, siger han.

Han vil ikke fortælle, om Dansk Folkeparti har haft samtaler med Støjberg, men han siger, DF vil gøre "alt hvad vi kan, for at sikre, hun får en fremtrædende rolle i det borgerlige Danmark".

- Når man på den her måde ser et parti i intern opløsning, så er det klart, man tænker på, hvem der vil Danmark det bedste, og der kan jeg ikke se nogen andre i Venstre end Inger Støjberg.

- Og derfor er det klart, at vi tænker, hvis vi på nogen måde kan sikre, at Inger Støjberg får en politisk platform, hvor hun kan kæmpe videre for sin sag, så er vi meget villige til at være forenede i den kamp, siger han.

Morten Messerschmidt mener, at Støjberg har "en højere borgerlig troværdighed" end Ellemann-Jensen.

Når Venstre-formanden ikke ville vente, men bad Støjberg forlade sin post nu, viser det ifølge Messerschmidt, at han ønsker en helt anden linje.

- Ville han lade tvivlen komme hende til gode, kunne han have ventet på en afgørelse i instrukssagen, siger han.

Sent tirsdag aften skriver Jakob Ellemann-Jensen på sin Facebook-profil, at det, som Støjberg står for, hører hjemme i partiet, "og det gælder også efter i dag".

- Men vores makkerskab fungerer simpelthen ikke længere. Jeg skal ikke lægge skjul på, at vi er kørt skævt af hinanden gennem længere tid, skriver han.

- Det gør mig enormt trist, at vi er endt her. Ikke mindst, da konflikten ikke handler om politik. Selv om Inger og jeg ser forskelligt på nogle ting, så deler vi jo de grundlæggende holdninger.

- Vi står begge for en stram og konsekvent udlændingepolitik, hvor vi passer godt på Danmark, skriver Jakob Ellemann-Jensen blandt andet.

