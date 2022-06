Messerschmidt: Thulesen Dahl er i spil til skatteordførerpost

Torsdag oplyser DF-formand, at han sammen med Thulesen Dahl har drøftet nye mulige poster til eksformanden.

DF-formand Morten Messerschmidt nævner posten som skatteordfører som mulig ny post til den tidligere formand Kristian Thulesen Dahl.

- Kristian har selv tidligere luftet skatteområdet, som er utrolig vigtigt for os, men det kan også være nogle af de mere bløde ting, siger han.

Den forhenværende formand Kristian Thulesen Dahl er i dag forsvarsordfører. Den post beholder han ifølge Morten Messerschmidt.

Messerschmidt vil gerne tildele Thulesen Dahl flere ordførerposter efter sidste uges ballade i partiet med eksformanden i hovedrollen.

Kristian Thulesen Dahl dukkede ikke op til DF-valgfesten efter folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet den 1. juni.

Den beslutning kaldte Messerschmidt "mærkelig" og lagde vægt på, at Thulesen Dahl som forsvarsordfører blev væk uden at orientere formanden.

Også partistifteren Pia Kjærsgaard undrede sig over Thulesen Dahls fravær.

Thulesen Dahl kaldte det efterfølgende ”en overreaktion” fra sine partifælders side.

Ifølge Dansk Folkepartis nuværende skatteordfører Dennis Flydtkjær, er der "absolut ingen dramatik i det", hvis Thulesen Dahl overtager posten.

- Jeg har det fint med, hvis Kristian overtager skatteordførerposten. Jeg har været glad for at være skatteordfører, men har været det siden 2011, så vil gerne prøve at arbejde med andre politiske områder, siger han.

- Der er ordførerskabet nok til alle ti i folketingsgruppen.

Ifølge Messerschmidt handler det om at udnytte Thulesen Dahls "kompetencer og kapaciteter".

- Mit helt klare ønske er, at han skal have flere ordførerskaber.

- Når jeg siger tunge ordførerskaber, så mener jeg for eksempel ikke kirke. Men så kunne det være på socialområdet, sundhedsområdet eller noget andet, siger formanden.

/ritzau/