Messerschmidt: Thulesen Dahl har taget en master og vil noget nyt

Kristian Thulesen Dahl har drøftet beslutning om farvel med mig for uger siden, siger Messerschmidt.

Kristian Thulesen Dahl (DF) vil ikke stille op for Dansk Folkeparti igen, men holder ellers kortene tæt til kroppen.

Til partiformand Morten Messerschmidt (DF) skal han - ifølge formanden - have sagt, at han søger en fremtiden uden for livet på Christiansborg.

- Det, som han siger til mig, er, at han vil prøve noget andet. Det ligger i forlængelse af den fine uddannelse, som han har taget oppe på Aalborg Universitet, siger Messerschmidt.

I et interview med Radio4 siger Kristian Thulesen Dahl, at dråben, der udløste beslutningen, var formand Morten Messerschmidts håndtering af ordførerskaber til den tidligere formand.

Den diskussion skulle være holdt internt. Messerschmidt erklærer sig uforstående over den udtalelse.

- Det kan jeg ikke rigtig genkende. Han har selv talt om ordførerskaberne i offentligheden, siger Morten Messerschmidt.

Kristian Thulesen Dahl luftede tidligere på året i offentligheden, at han vil tage flere ordførerskaber efter sommerferien.

Præcis, hvad Messerschmidt har gjort i forhold til ikke at holde det internt, uddyber Kristian Thulesen Dahl ikke.

Men meldingen fra den tidligere formand om, at han ikke vil stå på stemmesedlen under DF ved næste valg, kommer ikke bag på Morten Messerschmidt, siger han.

- Det er rigtigt, at efter et formandsvalg og en ny retning for partiet, så kommer der traditionelt lidt uro.

- Denne beslutning har han loyalt drøftet med mig for flere uger siden, siger han.

Han kalder det "ærgerligt", at Thulesen Dahl har truffet denne beslutning.

- Jeg havde selvfølgelig gerne set, at han var blevet og havde brugt sine kompetencer. Men jeg har forståelse for, at han gerne vil noget andet. Han har taget en MBA (masteruddannelse, red.) og vil prøve noget andet, siger Messerschmidt.

Kristian Thulesen siger til Radio4, at han ikke ved, hvad han skal.

Han har ikke lagt skjul på, at han har haft et tæt samarbejde med Inger Støjberg, og at han før formandsskiftet i DF ønskede hende som ny formand for partiet. En rigsretsdom til Støjberg ændrede den sag.

Tidligere udlændingeminister Inger Støjberg forlod Venstre for over et år siden og blev løsgænger i Folketinget. Hun har i mellemtiden afsonet en dom, som faldt i Rigsretten i december sidste år.

Om Thulesen Dahl vil gå sammen med Støjberg i et nyt parti, vil han ikke sige, men han holder "øjne og ører åbne", som han udtrykker det.

/ritzau/