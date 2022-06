Messerschmidt: Thulesen Dahl skal have flere tunge poster

DF-formand Morten Messerschmidt lægger op til, at den forhenværende formand Kristian Thulesen Dahl skal have flere "tunge" ordførerskaber, end han har i dag.

- Derfor har jeg allerede taget initiativ til, at vi i den kommende uge mødes. Her vil jeg foreslå ham en række nye vigtige og tunge ordførerskaber, som jeg håber, han vil takke ja til og løfte den opgave, siger Morten Messerschmidt til TV 2 News efter sin grundlovstale søndag på Ryslinge Højskole.

I dag er Thulesen Dahl forsvarsordfører.

Kristian Thulesen Dahl var ikke selv til stede under partiets grundlovsfejring.

Han deltog heller ikke ved DF-valgfesten efter folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet onsdag.

Den beslutning kaldte Messerschmidt "mærkelig" og lagde vægt på, at Thulesen Dahl - som forsvarsordfører - blev væk uden at orientere formanden.

Thulesen Dahl har oplyst til flere medier, at fraværet skyldtes, at han for første gang siden 1994 havde mulighed for at deltage i en gammel familietradition.

Søndag siger Morten Messerschmidt, at de to står "skulder ved skulder".

-Jeg er stolt af at stå skulder ved skulder med Kristian, og håber derfor også, at han vil påtage sig flere opgaver end forsvarsordførerskabet, som han har nu, siger Morten Messerschmidt til TV 2 News.

I sin tale sagde Messerschmidt, at der er behov for en samlet blå blok. I den forbindelse kom han med en klar opfordring til tidligere Venstre-minister Inger Støjberg.

- Det kalder dog også på én væsentlig opfordring fra mig til Inger Støjberg, sagde han.

- Lad os nu forene vores kræfter. Lad os nu undgå at bidrage til splittelse og fragmentering på højrefløjen og blandt de EU-kritiske partier. Lad os nu forene vores kræfter. Lad os nu undgå at bidrage til splittelse og fragmentering på højrefløjen og blandt de EU-kritiske partier, sagde Messerschmidt i talen.

Grundlovsdag fejres hvert år 5. juni for at markere Danmarks første grundlov. Den blev vedtaget i 1849.

