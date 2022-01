Messerschmidt trækker kun kandidatur hvis Støjberg krones uden modstand

På et ekstraordinært årsmøde 23. januar skal DF vælge ny formand i stedet for Kristian Thulesen Dahl.

Dansk Folkepartis næstformand, Morten Messerschmidt, trækker kun sit kandidatur som DF-formand i tilfælde af en kroning af Inger Støjberg, hvor de øvrige kandidater til formandsposten også trækker sig.

Det siger han onsdag i radioprogrammet En Uafhængig Morgen, som sendes i Den Uafhængige.

Messerschmidts støtte til Støjberg som DF-formand forudsatte i forvejen, at den tidligere næstformand i Venstre følger partiets politik om eksempelvis EU. Men nu tilføjer Messerschmidt, at han også kun trækker sit kandidatur, hvis de øvrige tre kandidater til formandsposten gør det samme.

- Hvis Inger kommer ind og skal være formandskandidat, giver det ikke mening, at jeg så trækker mig, hvis de tre andre ikke gør det. Altså, det skal jo være en kroning af hende, siger Messerschmidt i En Uafhængig Morgen.

Støjberg blev før jul vurderet uværdig til at fortsætte i Folketinget, efter at eksministeren blev idømt 60 dages ubestemt fængsel i en rigsretssag. Støjberg har endnu ikke meldt sit kandidatur. Det skal ske senest fredag.

Ritzau har de seneste dage forsøgt at få en kommentar fra Støjberg om selv samme emne. Men hun er ikke vendt tilbage.

I øjeblikket har fire DF'ere meldt sig på banen som afløser for formand Kristian Thulesen Dahl. Han trækker sig tilbage ved et ekstraordinært årsmøde 23. januar.

Det sker som direkte konsekvens af det dårlige kommunalvalg, som DF fik i november.

Af de fire kandidater til formandsposten er det kun Messerschmidt, der har udtalt, at han - hvis forudsætninger er de rigtige - trækker sig, skulle Støjberg have lyst til at blive DF-formand.

Til at begynde med var der ingen krav til Støjberg fra Messerschmidt. Han ville trække sig, hvis hun ville være formand. Men efterfølgende er det altså blevet modificeret.

En række prominente DF'ere, heriblandt Kristian Thulesen Dahl og partistifter Pia Kjærsgaard, har offentligt bejlet til Støjberg.

/ritzau/