Messerschmidt venter ro med ny kabale for DF-ledelse

Formand Morten Messerschmidt (DF) forventer, at der kommer ro i Dansk Folkeparti, når han tirsdag har fremlagt sine planer for den nye gruppeledelse, der sætter retningen for partiet.

- Jeg har nogle idéer, som jeg agter at fremlægge. Som jeg forventer og tror, at alle kan se sig i.

- Jeg har snakket med alle gruppemedlemmer og hørt på, hvad de tænker hver især. Jeg tror på, at vi alle sammen kan finde en måde at arbejde sammen på, siger han på vej ind til et gruppemøde.

Efter mødet tirsdag eftermiddag præsenteres ledelsen ifølge forventningerne.

Partistifter Pia Kjærsgaard (DF) har over for Berlingske bekræftet, at hun ikke bliver en del af ledelsen, hvilket hun ikke er i forvejen.

For nylig trådte Kristian Thulesen Dahl tilbage som formand efter flere dårlige valg, og Messerschmidt blev valgt som afløser 23. januar.

Valgkampen blev af partiets egne medlemmer betegnet som beskidt og var præget af personangreb og læk til pressen.

/ritzau/