Messerschmidt vil genskabe DF som magtfaktor - men det kan tage år

Dansk Folkeparti skal igen være et indflydelsesrigt folkeparti, som dengang partiet havde opbakning fra lidt over hver femte vælger i Danmark.

Det siger Morten Messerschmidt, der i weekenden indleder sit første DF-årsmøde som formand for partiet.

Efter en periode med intern uro, vælger- og medlemsflugt, er der nemlig igen ro på, siger formanden.

- Vi står på begge ben. Vi har været igennem nogle hårde måneder med internt mytteri, og jeg håber og tror, at vi nu er igennem det.

- Dem, der har gået og håbet på vores snarlige død, vil blive meget slemt skuffede, siger Morten Messerschmidt.

Det er dog noget af et fald, Dansk Folkeparti skal løftes op fra, for at formandens forhåbninger kan blive til virkelighed.

11 ud af 16 folketingsmedlemmer har, siden Messerschmidt blev formand i januar, forladt DF. Blandt dem er tidligere formand Kristian Thulesen Dahl, gruppeformand Peter Skaarup og tidligere næstformand Søren Espersen.

Samtidig har medlemmer også forladt DF. Andre er dog kommet til. Og ifølge Morten Messerschmidt har antallet frem mod årsmødet stabiliseret sig på omkring 10.000 nuværende medlemmer.

- Det er et langt, sejt træk og en lang proces, når et parti har været nede at ligge. Når man har været nede at dykke, er der ikke nogen mirakelkur, siger Morten Messerschmidt og understreger:

- Jeg er overbevist om, at Dansk Folkeparti har sine største sejre foran sig.

Det er dog ikke nødvendigvis antallet af mandater efter de kommende folketingsvalg, som skal afgøre, hvorvidt DF igen kan kaldes en succes.

- Målet er, at Dansk Folkeparti skal være et indflydelsesrigt parti. Det kan man godt være med seks mandater eller 30 mandater. Det er indflydelsen, der er det vigtige, siger Morten Messerschmidt.

Han siger, at størrelsen "selvfølgelig betyder noget".

- Men man skal bestemt ikke sætte sit lys under en skæppe, bare fordi man ikke er Folketingets største eller næststørste parti.

Indflydelsen skal ifølge Messerschmidt vise sig ved, at Dansk Folkeparti i endnu højere grad omsætter de mandater, de har, til politiske resultater.

Det gælder særligt partiets udlændinge-, ældre- og sundhedspolitik.

- Hvis man for eksempel tager ældreområdet, så er det i den grad et område, der er blevet forsømt af den siddende regering - og det er ikke et område, som særlig mange af de andre partier taler om.

- Vi vil rigtig gerne gøre noget ud af det, og derfor kommer vi med et helt katalog af forskellige idéer her hen over weekenden, hvor vi gerne vil sikre mere tryghed i seniortilværelsen og i alderdommen for danskerne, siger DF-formanden.

Heller ikke den mere trange politiske højrefløj, der har fået selskab af tidligere Venstre-næstformand Inger Støjbergs nye parti, Danmarksdemokraterne, bekymrer Morten Messerschmidt.

Danmarksdemokraterne blev opstillingsberettiget i slutningen af juni og står nu til at få omkring ti procent af stemmerne ved et folketingsvalg, hvis der var valg i morgen. Imens står DF til omkring tre procent.

- Danmarksdemokraterne har en helt anden politik, end vi har. De vil have et opgør med EU. De vil ikke den samme social- og ældrepolitik. Så det tager jeg fuldstændig i stiv arm, siger Messerschmidt.

Han siger, at det vigtige i forhold til DF er at være tålmodig.

- Uanset hvad er det ikke det her folketingsvalg, vi står foran, hvor Dansk Folkeparti får sit helt store comeback. Det kan man simpelthen ikke nå. Det er noget, der kommer til at tage nogle år.

- Men det er også derfor, at det er vigtigt, at man har ro i maven og bare fokuserer på det politiske, siger Morten Messerschmidt.

/ritzau/