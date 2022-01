Messerschmidt vil som formand sætte danskerne først

Dansk Folkeparti skal sætte danskerne først.

Det mener næstformand i partiet, Morten Messerschmidt, som stiller op til formandsvalget i Dansk Folkeparti.

- Vi kæmper ikke bare for et parti. Vi kæmper for et land, siger han i sin tale forud for formandsvalget.

Morten Messerschmidt siger i talen, at han mener, Dansk Folkepartis grundsætning fremover skal være: Danskerne først.

Han understreger også, at Dansk Folkeparti aldrig giver op, og han opfordrer til, at partiet bør samle sig.

- Når vi står sammen, er vi umulige at komme udenom, fordi vi sætter danskerne først, siger Messerschmidt.

Samtidig siger han, at det er vigtigt at erkende sine egne fejl. Han mener også, at Dansk Folkeparti skal erkende sine fejl fra tidligere.

- Vi skal sige klart til de vælgere, som har mistet tiltroen til vores parti, at vi har forstået vores fejl, siger han.

Morten Messerschmidt siger også, at han er den første til at erkende sine egne fejl.

Han nævner i talen ikke noget konkret, som han mener selv at have gjort forkert.

Valgkampen om formandsposten har været fyldt med personangreb. Alle tre kandidater til formandsposten har kaldt det "uskønt".

I sin tale til årsmødet taler Morten Messerschmidt om at samle partiet. Han siger også, at han ser Dansk Folkeparti som noget, der minder mere om en familie end et parti.

- Det er mere end bare os selv, der holder os sammen, det er en sag – Danmarks sag, siger han.

Martin Henriksen, som sidder i hovedbestyrelsen i Dansk Folkeparti, og er en af de andre kandidater til formandsposten, har flere gange sagt, at han regner med at blive smidt ud af partiet, hvis Messerschmidt bliver formand.

Det har Morten Messerschmidt flere gange afvist, at han vil gøre.

Dansk Folkeparti vælger ny formand søndag på et ekstraordinært årsmøde. Det sker som konsekvens af, at Kristian Thulesen Dahl har valgt at trække sig. Det gør han på grund af et dårligt kommunalvalg til partiet sidste år.

/ritzau/