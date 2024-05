Messerschmidt vil være glad for fem procent af stemmerne til EU-valg

Lørdag klokken 12 begyndte Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, at hænge valgplakater i lygtepælene på Falkoner Alle på Frederiksberg.

Det tidligere så populære EU-skeptiske parti kæmper til dette valg for at opnå et mandat.

Og det kan se svært ud.

Fredag viste en meningsmåling fra Megafon, at partiet står til at få nul mandater ved EU-valget den 9. juni.

Formand Messerschmidt tager det dog med ro og påpeger, at flere andre målinger viser ét mandat til partiet.

Det resultat vil han være tilfreds med i lyset af den "hårde periode", partiet har været igennem, hvor man ved Folketingsvalget i 2022 fik 2,6 procent af stemmerne.

- Vi håber på et så godt resultat som muligt. Det er ingen hemmelighed, at Dansk Folkeparti har været gennem en turbulent periode, siger Morten Messerschmidt under valgplakaterne på Falkoner Alle.

Han vil i første omgang ikke opstille målsætninger for antal mandater eller procentsatser ved valget.

Men nærmere adspurgt giver Morten Messerschmidt et indtryk af succeskriteriet.

- Hvis vi kan levere på den gode side af fem procent, synes jeg, det er flot og faktisk en fordobling i forhold til Folketingsvalget, siger han.

- Når man tænker over, hvad partiet har været igennem, så er jeg rigtig godt tilfreds med det.

Ved EU-valget i 2014 fik Morten Messerschmidt selv 465.000 personlige stemmer på en stærk EU-kritisk profil.

Nu hedder spidskandidaten Anders Vistisen, EU-kritikken består, men ambitionsniveauet er noget lavere.

Spørgsmålet er, om de sværere tider også skyldes en befolkning, der i mindre grad er skeptisk over for unionen?

Morten Messerschmidt siger "både ja og nej". På den ene side har krigen i Ukraine forandret verden og styrket folks hang til et europæisk fællesskab.

- Jeg tror, at flere ser gennem fingrene med nogle af de tåbeligheder, der er i Bruxelles.

På den anden side har flere andre partier taget Dansk Folkepartis EU-kritiske attitude til sig, mener formanden.

Han peger på, at Socialdemokratiet "siger", at de fører en stram udlændingepolitik.

- Det er klart, at det er der nogen, der tror på.

- Der er flere, der siger, at de gør det samme som Dansk Folkeparti, men som faktisk ikke gør det, og det er en ny situation.

