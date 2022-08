Meta bekræfter rod i brugeres Facebook-feed og beklager

Mange brugere oplever onsdag, at deres Facebook-feed ikke ser ud, som det plejer.

Mange Facebook-brugere oplever onsdag, at der dukker mærkelige indlæg op på deres profiler. Det skriver flere medier.

Meta, der er Facebooks moderselskab, bekræfter over for DR Nyheder, at der er problemer med brugernes Facebook-feed.

- Vi er klar over, at nogle brugere har problemer med deres Facebook-feed. Vi arbejder så hurtigt som muligt på at få alting tilbage til normalen og beklager ulejligheden, siger Metas kommunikationschef i Norden, Regitze Reeh.

Ifølge hjemmesiden Downdetector, hvor brugere kan indberette fejl på hjemmesider, bliver brugere "tæppebombet" med billeder af kendisser og kendte.

På hjemmesiden står der, at brugernes indrapporteringer indikerer, at der er problemer hos Facebook.

indberetningerne på hjemmesiden begyndte kort før klokken 8 onsdag morgen.

/ritzau