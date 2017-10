Meteorolog: Derfor er solen så rød

Solen stråler stærkt, fordi røg og sand føres fra Sydeuropa, siger DMI's vagthavende meteorolog, Klaus Larsen.

Solen skinner tirsdag formiddag med ekstra stærke farver på en diset dansk himmel. Det skyldes, at orkanen Ophelia fører røgpartikler fra skovbrande i Portugal nordpå sammen med sand fra Sahara.

Det oplyser vagthavende meteorolog Klaus Larsen fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

- Det er et naturligt fænomen. Især her om morgenen og aftenen får himlen disse flotte røde og gule farver, fordi lyset skal længst muligt gennem atmosfæren, siger Klaus Larsen.

- Grunden, til at det er ekstra intenst lige for øjeblikket, er, at orkanen Ophelia er med til at pumpe varm luft herop sydfra. Dels med sodpartikler fra skovbrande og sandsynligvis også noget sand fra Sahara.

Synet minder om den kendte børnesang "Solen er så rød, mor". Men det varer ikke ved, understreger Klaus Larsen.

- Det er ved at forsvinde med disse meget kraftige farver. Det sker, fordi vi får fronter med regn ind de næste par dage. Det gør, at vi får udskiftet luftmassen, så den får betydeligt færre partikler, siger den vagthavende meteorolog.

Regnen udvasker også røgpartiklerne på himlen over det danske område, siger Klaus Larsen.

- Det vil miste intensiteten i farverne. Men vi kan stadig opleve disse røde og gule farver inde under skyerne, siger Klaus Larsen.

Spørgsmål: - Er det et usædvanligt fænomen?

- Nej. Det sker hvert år, at vi enten får ekstra sodpartikler eller sand op til os. Hvert år er der perioder, hvor vi har intense farver på himlen, siger Klaus Larsen.

/ritzau/