Metroen fylder 20 år: Åbningsdagen var en fest trods modstand

Over en milliard passagerer har rejst med Københavns Metro siden åbningsdagen i 2002. Onsdag fylder den 20 år.

Onsdag er det 20 år siden, at de første førerløse tog blev sat i gang i Københavns Metro.

På åbningsdagen, lørdag den 19. oktober 2002, prøvede 20.000 passagerer metroen. Dronning Margrethe indviede den og fik også første tur.

- Det var den helt store fest, og hele weekenden var der fyldt med mennesker i metroen, fortæller Anne-Grethe Foss, der er uddannet arkitekt og tidligere direktør i Metroselskabet, som byggede metroen.

Hun var med fra idéfasen, indtil hun stoppede som direktør i selskabet for et år siden.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Jeg synes jo, at metroen er lidt mit barn, siger hun.

Det helt store øjeblik for Anne-Grethe Foss var mandag morgen klokken 04.30, efter at menneskemængden var stilnet af. Sammen med flere andre bag projektet tog hun det første rigtige tog fra Vestamager Station.

- På Ørestad Station steg en mand ind, som så meget søvnig ud. Han satte sig ind på et sæde og faldt halvt i søvn, som om han sad der hver eneste dag, fortæller hun.

Det var et fantastisk øjeblik for Anne-Grethe Foss, fordi det var hendes første rigtige passager.

- Jeg var lige ved at gå hen og give ham et knus, siger hun.

- Det var simpelthen så rørende og dejligt, at han tog det fuldstændig, som om det var den mest naturlige ting i verden, at der selvfølgelig kørte en metro.

Indtil åbningsdagen havde der nemlig været stor kritik af undergrundsbanen. Mange var ikke sikre på, at den ville blive til noget, og en beboerforening demonstrerede imod projektet.

- Der skete en kæmpe ændring natten til åbningsdagen. Indtil da var metroprojektet den grimme ælling, som alle ville bide af og sparke til. Og da vi åbnede, var det den smukke lille svane, som folk omfavnede og var stolte af, siger Anne-Grethe Foss.

Hun roser de politikere, som tog beslutningen om at købe metroen i 1994.

- Det vigtige var, at der var fremsynede politikere, som stod op for projektet og holdt fast i det, siger hun.

Siden åbningsdagen har metroen transporteret over en milliard rejsende, og hver eneste uge vælger over to millioner passagerer undergrundsbanen som offentligt transportmiddel.

- Folk tænkte, at den nok ikke kom op at køre. Det gjorde den heldigvis, siger Anne-Grethe Foss.

/ritzau/