Metroen sætter månedsrekord med 11 millioner passagerer

10,9 millioner mennesker benyttede metroen i København i marts.

Det oplyser Metroselskabet i en pressemeddelelse.

Det er det højeste antal målt på en enkelt måned i metroens 20 år lange levetid, oplyser selskabet.

Den tidligere rekord var i november 2019, hvor ti millioner benyttede metrosystemet i København.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Metroen er i sammenhæng med gang og cykel det mest attraktive og klimavenlige transporttilbud i hovedstaden, siger Rebekka Nymark, som er direktør i Metroselskabet, i pressemeddelelsen.

- Metroen er vokset, og derfor skal borgernes og byens gæsters brug af metroen også gerne stige betydeligt i disse år.

Fem millioner rejste med Cityringen i samme periode. Dermed sætter Cityringen alene også rekord. Sammenlignet med den tidligere rekord fra december 2022 er antallet steget med knap 800.000.

Metroselskabet åbnede den første del af Cityringen under navnet M3 i 2019. Den kører, som det antydes af navnet, i ring under den indre del af København.

I 2020 åbnede M4, som kører mellem Københavns Hovedbanegård og Orientkaj i Nordhavn.

- Passagererne er glade for de mange nye muligheder, Cityringen kombineret med metroen som helhed tilbyder i hverdagen, og som de ved, at de kan regne med, siger Rebekka Nymark og tilføjer:

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi ved, at mange endnu ikke helt har fået Cityringen M3/M4 ind under huden, hvorfor der er potentiale for flere passagerer.

Der findes i dag 39 metrostationer i den danske hovedstad. Og der er flere på vej.

I 2024 forventes en ny linje at blive åbnet. Den vil give M4 en længere rejse, så man kan komme fra Orientkaj til Sydhavn. Det betyder, at Metroselskabet tilføjer fem nye stop på ruten.

Siden åbningen for 20 år siden har over en milliard mennesker benyttet metrosystemet.

/ritzau/