Metrotog er sendt på lastbil til makeover i Rotterdam

Fredag er det første af 34 metrotog sendt afsted med lastbil til Alstom i Rotterdam for at blive moderniseret.

Det skriver Metroselskabet i en pressemeddelelse.

- Arbejdet, vi nu skal i gang med, er et godt eksempel på, at man ved hjælp af den rigtige teknologi kan modernisere ældre tog og give følelsen af så-god-som-ny fremfor blot at erstatte dem med nye tog, siger Jörg Nikutta, Managing Director i Alstom Danmark, i meddelelsen.

Det sker ved at skifte enkelte elementer i metrotoget ud fremfor at skifte hele togsættet, som strækker sig over 39 meter med en bredde på 2,65 meter.

Artiklen fortsætter under annoncen

Der vil under moderniseringen blive sat nye tog ind, så det ikke påvirker driften.

Togene har til sammen kørt mere end 95 millioner kilometer og er første generation af den førerløse metro i København.

Nu vil inventaret blive opfrisket med blandt andet maling af paneler, nye gulve og udskiftning af døre.

Og undervognen får også en tur.

Renoveringen af togene skal stå på de næste tre år. Den skal sikre Metroens drift og kommer til at forlænge togenes levetid til 2035.

Oprindeligt var planen, at togene skulle skiftes ud allerede i 2025.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Dermed sætter vi et klimaaftryk fra nyindkøb af tog tre gange hvert 100 år i stedet for fire gange, skriver Metroselskabet.

- Moderniseringen er en markant mere klimavenlig løsning end alternativet.

Det var ved valget af leverandør et krav, at selskabet havde en "ordentlig" miljøpolitik, når det kom til sortering og korrekt bortskaffelse af spildprodukter, lyder det i pressemeddelelsen.

Alstom står for en tredjedel af alle moderniseringer af togsystemer verden over.

/ritzau/