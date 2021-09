Mette blev hjemløs efter skilsmisse: Jeg ville ikke være en byrde, så jeg bad ikke om hjælp

Mette Lamsin har været hjemløs i lange perioder, efter at hun blev skilt i 2014. To gange fik hun en lejlighed, som hun måtte opgive på grund af spillegæld. I dag er hun ude af ludomanien og venter på at få en bolig, og så har hun fået job på et plejehjem

En forårsdag i 2014 stod Mette Lamsin i indkørslen foran familiens lejede rækkehus i en lille by uden for Ringsted. Hun følte en tomhed, da hun betragtede de to lastbiler, der kørte hendes egne og eksmandens ting til hver sit fjernlager. Hun var blevet skilt efter 25 års ægteskab. Skilsmissen var hendes egen beslutning. Parforholdet var slidt efter mange år med dårlig økonomi, og Mette Lamsin følte, at hun levede i et kærlighedsløst forhold, hvor hun blev reduceret til en servicemedarbejder af sin mand, der havde job som lastbilchauffør. Det dårlige mønster blev forværret, efter at børnene var flyttet hjemmefra.