Mette Bock: Præcis samme armslængde til DR som før

Kulturministeren mener ikke, at regeringen og DF har sat for snævre rammer for DR's produktion og indhold.

Der er præcis lige så meget armslængde i den nuværende ramme for Danmarks Radios virke, som der har været i de foregående.

Det slår kulturminister Mette Bock (LA) onsdag fast i et samråd i Folketingets kulturudvalg.

- Når jeg sammenligner public service-kontrakterne fra 2003 og ser hvad der sket siden, så er der hverken mere eller mindre armslængde samlet set, end der tidligere har været, siger hun.

Samrådet er indkaldt af Socialdemokratiets medieordfører, Mogens Jensen (S), der mener at DR kommer til at levere et markant ringere tilbud til danskerne som følge af de 20 procent, der forsvinder fra budgettet.

Og så mener han altså, at regeringen og Dansk Folkeparti blander sig for meget i indholdet på DR, når man blandt andet beder public service-giganten om ikke at lave "lange, dybdegående artikler" på nettet.

- DR må fortsat gerne være på nettet, men skal bare begrænse de lange, dybdegående artikler, som private medier i årevis har beskrevet som en alvorlig udfordring for konkurrencesituationen, siger ministeren.

Hun mener heller ikke, at den danske medieforbruger bliver ringere stillet af besparelserne.

- Jeg deler ikke den opfattelse, som nogen har, at kvalitetsindhold kun kan produceres af public service-kanaler. Derfor køber jeg heller ikke præmissen om, at besparelserne medfører et ringere udbud.

- Vi har aldrig nogensinde haft så stort et medieudbud i Danmark som nu, siger Mette Bock med henvisning til de store antal private medieaktører, der er kommet til, siden DR-monopolet blev brudt.

Socialdemokratiet deltog sammen med de øvrige oppositionspartier i forhandlingerne om en ny medieaftale.

Udgangspunktet for forhandlingerne var den aftale, som regeringen og Dansk Folkeparti allerede havde indgået i marts i år.

Den gik blandt andet ud på, at reducere tilskuddet til DR med 20 procent samt af afskaffe licensen til fordel for en finansiering via den almindelige skat.

Det lykkedes ikke at nå til enighed om et bredt medieforlig, og derfor endte det med en smal medieaftale mellem regeringen og DF.

DR's spareplan, der er en konsekvens af medieaftalen, blev offentliggjort for to uger siden.

Den betyder blandt andet, at sportsnyheder og livsstilsprogrammet nedprioriteres.

Samtidig reduceres antallet af flow tv-kanaler fra seks til tre, og antallet af radiokanaler svinder fra otte til fem.

