Mette F. åbner for brug af danske våben mod russiske mål

Danske våbenleverancer til Ukraine må gerne bruges til at angribe på russisk territorium, så længe brugen sker inden for international lovgivning.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) til TV2 News tirsdag aften.

- Man må gerne bruge det, vi har doneret til Ukraine, også ud af Ukraine - altså ind på russiske mål - hvis det er inden for international lov. Nato's generalsekretær har været meget klar i det her spørgsmål for få timer siden, at det er inden for reglerne, når man fører krig, fordi det er Ukraine, der bliver angrebet af Rusland, siger statsministeren.

Meldingen kommer, efter at Frederiksen tirsdag var medvært ved et internationalt møde i den tjekkiske hovedstad, Prag, om et samarbejde mellem Tjekkiet, Holland og Danmark.

Spørgsmålet, som hun nu adresserer, splitter Ukraines vestlige allierede. Nogle lande stiller krav om, at deres våbenhjælp kun bruges på ukrainsk territorium.

Nato's generalsekretær, Jens Stoltenberg, sagde tidligere på dagen, at USA og NATO-landene i EU bør genoverveje forbud mod, at Ukraine angriber mål i Rusland.

Ukraine ønsker, at våbenleverancer eksempelvis må bruges til at ramme russiske forsyninger, som er på vej til frontlinjen.

Mette Frederiksen siger i interviewet med TV2 News, at hun er enig i den ukrainske vurdering af, at man ikke kan forsvare sig selv, hvis "ikke man kan få lov til at gøre noget den anden vej".

I interviewet siger Mette Frederiksen, at hun ikke vil komme ind på konkrete eksempler og scenarier.

Tirsdag lykkedes det under et møde i den belgiske hovedstad, Bruxelles, ikke EU's forsvarsministre at blive enige om spørgsmålet.

Josep Borrell, EU's udenrigschef, sagde på et efterfølgende pressemøde, at selvforsvarsangreb mod militære mål på russisk territorium "er en legitim handling i henhold til international lovgivning, når det bliver gjort på proportionel vis".

- Men det er også klart, at det er en beslutning for hver enkelt medlemsland, understregede Borrel.

Den franske præsident, Emmanuel Macron, har i en udtalelse lagt sig op ad den danske statsministers udtalelse.

- Vi synes, at vi skal tillade dem at neutralisere militære områder, hvorfra missiler bliver affyret og grundlæggende de militære områder, hvorfra Ukraine bliver angrebet, siger den franske præsident.

- Vi skal ikke tillade, at andre mål i Rusland bliver ramt, civile mål eksempelvis, eller andre militære mål, tilføjer præsidenten ifølge nyhedsbureauet dpa.

Samtidig har den russiske præsident, Vladimir Putin, truet Europa med "alvorlige konsekvenser", hvis Ukraine får lov til at bruge langtrækkende våben doneret af vestlige allierede på russisk territorium.

