Mette F. åbner for at fratage justitsministeren kompetence

Efter adskillige timers afslutningsdebat i Folketinget leverede statsminister Mette Frederiksen (S) i slutminutterne en nyhed:

I forlængelse af insinuationer eller delvise beskyldninger om, at regeringen skal have blandet sig i sagen om Claus Hjort Frederiksen (V) og Forsvarets Efterretningstjeneste, er det tid til at se på, om straffeloven skal ændres.

- Jeg mener, at det forløb, som vi har været igennem, giver anledning til at overveje, om der fortsat skal være en særlig ordning med påtalekompetence for justitsministeren i de her sager, siger Mette Frederiksen (S).

Det har justitsminister Mattias Tesfaye (S) derfor ifølge statsministeren bedt sine embedsmænd om at overveje.

Tesfaye vil indkalde Folketingets partier til en drøftelse af, om loven skal ændres.

Mette Frederiksen understreger, at det ikke er noget, som den siddende regering har fundet på, at justitsministeren har denne rolle.

- Men ingen kan være tjent med, at der alligevel gives næring til udokumenterede teorier, som risikerer at underminere tilliden til politiet og anklagemyndigheden, siger hun.

På Twitter skriver DF-gruppeformand Peter Skaarup efter debatten:

- Virkelig interessant det statsministeren lige sagde der. Betyder det, at anklagemyndigheden skal være uafhængig af justitsministeren? Og fra hvornår? Og i hvilke sager? Og har statsministeren et flertal bag sig?

Efter at have indledt sin tale i en favnende tone med snak om uddeling af krammebamser, ændrede det karakter, da hun slog ind på sagen om den tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, som har bekræftet eksistensen af et hemmeligt efterretningssamarbejde med USA.

- Det insinueres også i dag i debatten, at regeringen forfølger en oppositionspolitiker.

Men, tilføjede statsministeren, man er tilsyneladende helt ligeglad med det, som justitsministeren har sagt: At regeringen ikke har taget del i beslutningen om at rejse sigtelser.

- Alligevel insinueres det - i strid med sandheden - uden belæg. Jeg må sige, at det oprigtigt ærgrer mig. Nok er vi fra forskellige partier. Jeg ved godt, at kampen om den såkaldte magt bliver forstærket.

- Men vi er også kolleger. Der må være grænser for, hvad vi siger om hinanden, siger hun.

Flere partier ville efterfølgende vide, om statsministeren ville erkende fejl i håndteringen af sagen om Claus Hjort Frederiksen, som der ikke rejses tiltale imod, da der ikke er flertal i Folketinget for at ophæve hans politiske immunitet.

Der var dog hverken bid på spørgsmål fra Moderaternes Lars Løkke Rasmussen eller fra Alex Vanopslagh (LA).

Det var ikke en fejl at hjemsende hele FE-ledelsen, fremfører statsministeren, som heller ikke vil erkende fejl i processen.

Statsministeren langede siden under debatten ud efter en melding fra De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, om Arne-pensionen, altså reglerne om tidligere tilbagetrækning efter mange år i arbejde.

- Jeg har hørt Søren Pape Poulsen her i Folketingssalen sige til de ufaglærte og faglærte med mere end 40 års anciennitet på arbejdsmarkedet, at det er for andre folks penge, at de skal have en værdig tilbagetrækning.

- Jeg har næsten ikke ord for en sætning sagt på denne måde, siger Mette Frederiksen.

Efterfølgende gentog Søren Pape Poulsen sin kritik af Arne-pensionen, som De Konservative ikke er tilhængere af. Man bør ikke, mener partiet, have ret til tidlig pension, fordi man har været på arbejdsmarkedet i længst tid.

Det er ikke ensbetydende med, mener Søren Pape, at man er nedslidt.

Statsministeren henviste derpå til Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, som omtalte aftalen om tidlig pension som "arbejderromantik".

- Respekten for dem (dem, som har ret til Arne-pension, red.) håber jeg står efter næste valg. Men debatten i dag har bekymret mig, siger Mette Frederiksen.

Formanden for DF, Morten Messerschmidt, som repræsenterer et af de partier, som var med i Arne-aftalen, bekræftede lidt efter, at DF står ved den.

- Det er en god aftale, vi har lavet, siger Messerschmidt.

