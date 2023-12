Mette F. åbner for gestus for civile Gaza-ofre efter kritik af spørgsmål

Statsminister Mette Frederiksen (S) "kunne selvfølgelig" finde på at lægge blomster for civile palæstinensiske ofre i Gaza, ligesom hun gjorde det for at vise støtte til Israels befolkning i oktober efter Hamas-angrebet.

Det siger hun på et pressemøde efter spørgetime i Folketingssalen tirsdag.

Dengang i oktober var spørgsmålet "historieløst".

- Jeg må indrømme, at jeg synes, at du bidrager til at relativere noget, som ikke er sammenligneligt, svarede hun dengang.

Journalisten havde spurgt, om Mette Frederiksen havde "tænkt sig at gøre noget lignende for at vise sympati over for den palæstinensiske civilbefolkning".

- Det er Hamas, en terrororganisation, der angriber et demokratisk land, Israel. Og Israel har ret til at forsvare sig selv, og det vil betyde nogle ofre. Og det, at en dansk journalist stiller det spørgsmål, er for mig dybt bekymrende. Og aldeles historieløst, lød svaret videre i oktober fra Mette Frederiksen.

Tirsdag bliver hun spurgt, hvorfor hun dengang mente, at det var et "upassende spørgsmål".

- Jeg vil ikke gå ind i en diskussion med en af dine kolleger for rigtig lang tid siden. Du spørger i dag, om jeg som dansk statsminister kunne finde på at lægge blomster for civile ofre i Gaza, og der er svaret selvfølgelig og aldeles og entydigt ja.

Videre siger Mette Frederiksen, at der "ikke er noget, der har ændret sig" fra oktober til i dag.

