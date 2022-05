Mette F. åbner om sit kendskab til Hjort-sigtelse

Statsminister Mette Frederiksen (S) fik ikke besked om den tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksens (V) sigtelse for at have lækket statshemmeligheder, før sigtelsen var blevet rejst.

Det siger hun i et svar til Folketinget torsdag, skriver Jyllands-Posten.

- I lyset af sagens helt særlige karakter og de synspunkter, der har været fremført, finder jeg dog anledning til at oplyse, at jeg som statsminister naturligvis er blevet orienteret om sigtelsen.

- Det blev jeg, efter at den var rejst, lyder det i svaret fra statsministeren.

Det fremgår dog ikke nærmere, hvornår Mette Frederiksen er blevet orienteret.

Spørgsmålet om, hvornår og hvordan regeringen blev orienteret om efterforskningen og sigtelsen af det mangeårige folketingsmedlem, har været genstand for stor opmærksomhed.

Selv har Claus Hjort Frederiksen udtalt, at han mistænker regeringen for at stå bag sigtelsen mod ham, som blev rejst i december. Han nægter sig skyldig i anklagerne.

Svaret fra statsministeren er et blandt i alt 45 spørgsmål, som Venstre har stillet regeringen i sagen om mulig lækage.

Men ifølge Jyllands-Posten vil hverken Mette Frederiksen eller justitsminister Mattias Tesfaye (S) svare på de fleste af spørgsmålene.

Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde (V), har blandt andet spurgt, hvilke medlemmer af regeringen der foruden justitsministeren har været orienteret om eller involveret i beslutningen om at sigte Claus Hjort Frederiksen.

Til det svarer Mattias Tesfaye ifølge avisen, at Politiets Efterretningstjeneste (PET) har pligt til at orientere justitsministeren om forhold af væsentlig betydning for tjenestens virksomhed og om vigtige enkeltsager.

Derfor blev den tidligere justitsminister Nick Hækkerup (S) orienteret om sagen mod Claus Hjort. Det samme blev Mattias Tesfaye, da han i begyndelsen af maj blev ny justitsminister.

I sagen er også den hjemsendte chef for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), Lars Findsen, sigtet. Også sagen mod FE-chefen er ministrene blevet orienteret om, lyder det ifølge avisen.

Torsdag formiddag er Mattias Tesfaye i samråd om sagen. Her vil flere partier forsøge at komme regeringens rolle i den ellers tophemmelige sag nærmere.

På samrådet slår Tesfaye flere gange fast, at den siddende justitsminister har været orienteret om sagen.

Men ministeren har ikke skullet "tiltræde eller godkende" eksempelvis efterretningsskridt, eller at der blev rejst sigtelse i sagen, siger Tesfaye.

/ritzau/