Mette F. åbner for nærhospitaler og flere læger i provinsen

Statsminister Mette Frederiksen er positiv over for Danske Regioners forslag om flere nærhospitaler.

Der er en "geografisk uretfærdighed" i Danmark, der er til at tage og føle på.

Sådan lyder det fra statsminister Mette Frederiksen (S) ved Danske Regioners generalforsamling torsdag.

Hun peger på, at de senere års "kraftige centralisering" har kostet provinsområder både arbejdspladser og adgang til "fundamental velfærd".

Det vil regeringen forsøge at gøre op med på sundhedsområdet, når der skal indgås en ny aftale på sundhedsområdet, siger Mette Frederiksen i talen.

- Alt for mange danskere har ikke mulighed for at få deres egen praktiserende læge. Det ser vi i områder som Lolland-Falster, Vestsjælland, Nordjylland og udsatte boligområder i København, siger Mette Frederiksen.

Hun er også positiv over for Danske Regioners forslag om flere nærhospitaler.

- Der er i dag funktioner, som lige så godt kunne ligge tættere på borgerne, siger Mette Frederiksen.

Dermed løfter Mette Frederiksen lidt af sløret for regeringens sigtelinjer i de kommende forhandlinger om en sundhedsaftale. Forhandlingerne ventes at gå i gang i efteråret.

Også Danske Regioners formand, Stephanie Lose (V), havde fokus på adgang til nære sundhedstilbud og god lægedækning i sin tale ved generalforsamlingen.

Den adgang skal blandt andet sikres gennem specialiserede sundhedshuse, som også kendes som nærhospitaler.

- Vi i regionerne vil arbejde med at udbygge dækningen af praktiserende speciallæger, så borgere over hele Danmark får nem adgang til specialiserede tilbud, sagde Stephanie Lose i sin tale.

Regionerne ønsker generelt at øge sammenhængen mellem land og by i Danmark. Ud over bedre sundhedstilbud skal det ifølge Stephanie Lose ske ved at styrke den kollektive trafik og uddannelsestilbuddene i provinsen.

Den dagsorden deler Mette Frederiksen.

- Danmark er et lille land, men der en verden til forskel på, om man kan låne til at købe et hus, få arbejde til begge voksne og en uddannelse til de unge. Der vil fortsat være forskelle, alt efter hvor man bor i landet, men regeringen ønsker, at de skal være mindre, siger Mette Frederiksen.

