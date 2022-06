Mette F. afskrev snak om kernen af EU: Vil nu ind i hjertet

Danmark skal være i hjertet af EU ifølge statsminister Mette Frederiksen (S), der fredag holdt tale på Tænketanken Europas årlige EU-konference.

For tre år siden lød det ellers på samme scene, at det ikke gav mening at tale om, at Danmark skal være så tæt på kernen som muligt i EU.

Men fredag lød der nye toner fra Frederiksen, som er blevet kaldt den mest EU-skeptiske statsminister nogensinde.

- Det at være i hjertet i EU er ikke det samme som at sige ja til alt eller være enig i alt. Men i hjertet skal vi være, for vi er europæere. Og Europa kan ikke noget, hvis ikke vi står sammen, siger Mette Frederiksen.

Hun taler blot to dage efter, at to tredjedele af vælgerne stemte for at afskaffe Danmarks 30 år gamle forsvarsforbehold. Hun er den første statsminister til at få sløjfet et af fire forbehold, selv om to forgængere har forsøgt.

Statsministeren har tidligere kaldt EU-budgettet for "gak" og afskrevet diskussionen om at placere sig i kernen af Europa som noget akademisk snak, hvilket hun blev kritiseret for af EU-tilhængere.

Mette Frederiksen mener dog, at diskussionen er mere nuanceret, end at man blot er i den ene eller den anden lejr.

- Jeg køber ikke præmissen om, at man er EU-skeptisk eller modsat har en EU-begejstring. Jeg køber ikke præmissen om, at man er skeptisk overfor det europæiske samarbejde, fordi man er kritisk overfor nogle beslutninger, der træffes i det politiske fællesskab, siger hun.

Debatten om afskaffelsen af et forbehold har i højere grad end tidligere været præget af argumenter fra forskere og eksperter, mener hun.

Og forløbet har betrygget hende i, at der i Danmark er plads til en debat om det reelle indhold fremfor politiske angreb.

- Den debat, vi har haft denne gang, har bekræftet mig i, at vi sagtens kan have plads i Danmark til en rigtig europapolitisk debat, hvor man både kan være for noget og imod noget andet.

- Denne gang har vi ikke set en forsimplet EU-debat. Vi har set det modsatte. Vi har heller ikke set en debat for eller imod EU. Vi har set det modsatte.

- Det, jeg har diskuteret med danskerne, har været det rigtige indhold. Dermed har vi fået et godt eksempel på, hvordan vi kan gribe EU-debatten an mere generelt, siger hun.

Mette Frederiksen har tidligere sagt, at hun ikke "en eneste gang" har oplevet forbeholdene som en begrænsning i sin tid som statsminister.

Men Ruslands angreb mod Ukraine ændrede situationen, hvorfor hun foreslog en afstemning om forbeholdet.

Der er dog ikke en direkte sammenhæng, da EU's militære samarbejde ikke handler om territorialforsvar, men om missioner uden for unionen. Men for statsministeren handlede det om signalværdien i at afskaffe forbeholdet.

/ritzau/