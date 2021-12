Mette F. afventer proces om slettede sms'er

Der skal være en dialog imellem Minkkommissionen og bisidderne for statsminister Mette Frederiksen og tre topfolk i Statsministeriet, om hvorvidt Forsvarets Efterretningstjeneste skal forsøge at genskabe slettede sms'er fra de fires telefoner.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) på et kort pressemøde fredag eftermiddag.

Derfor kan Mette Frederiksen endnu ikke sige, om hun vil give samtykke til, at efterretningstjenesten forsøger at genskabe hendes sms'er.

- Der er en dialog imellem kommissionen og bisidderne. Og så er der indkaldt til et lukket samråd om de her spørgsmål i Folketinget i næste uge, siger hun.

Artiklen fortsætter under annoncen

Minkkommissionen oplyste torsdag, at den har bedt om samtykke fra Mette Frederiksen og tre topfolk i Statsministeriet i det tilfælde, at kommissionen ønsker, at Forsvarets Efterretningstjeneste skal forsøge at genskabe sms'er.

Spørgsmål: Jeg er godt klar over, at du ikke kan svare på vegne af andre end dig selv. Men kan du på nuværende tidspunkt sige, at du gerne vil give samtykke?

- Som jeg sagde før, er der nu – og det er den fremgangsmåde, jeg forstår, der skal være – en dialog imellem kommissionen og bisidderne. Og så er der indkaldt til et lukket samråd i næste uge, siger statsministeren.

Et lignende svar kommer fra stabschef i Statsministeriet Martin Justesen. Han blev fredag afhørt i Minkkommissionen, som gransker forløbet omkring aflivningen af alle danske mink sidste år.

Han afventer også dialogen mellem kommissionen og bisidderne, lyder svaret til de fremmødte journalister.

Politiets teknikere har tidligere forsøgt at genskabe de pågældendes sms'er uden held.

Det er derfor, forsvarsminister Trine Bramsen (S) og justitsminister Nick Hækkerup (S) i næste uge er indkaldt i lukket samråd.

Her skal de to ministre redegøre for politiets arbejde over for Folketinget.

Folketingets Granskningsudvalg besluttede sidste fredag, at man skulle indkalde til samrådet.

Inden udvalget mødtes, stod det klart, at Socialdemokratiet ville bakke op om, at Forsvarets Efterretningstjeneste forsøgte at genskabe sms'erne.

Men ønsket skulle komme fra kommissionen selv. Det understregede politisk ordfører Jeppe Bruus (S).

- Der er armslængde, og vi skal ikke blande os i deres arbejde, sagde han.

Sms'erne kom i søgelyset, efter at det kom frem, at de fire i toppen af Statsministeriet automatisk slettede deres sms'er efter 30 dage.

Det betyder, at Minkkommissionen ikke har kunnet få indblik i sms'er sendt til og fra statsministeren, Martin Justesen, departementschef Barbara Bertelsen og departementsråd Pelle Pape fra personerne selv.

/ritzau/