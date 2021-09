Mette F. afviser blankt landbrugsaftale uden bindende CO2-mål

Om det bliver en bred eller en smal aftale, kommer den til at indeholde et bindende mål for, hvor stort et CO2-udslip landbruget må have.

Det fastslår statsminister Mette Frederiksen (S) over for Politiken om de igangværende klimaforhandlinger vedrørende det danske landbrug.

- Der skal være et bindende mål. Ellers kommer landbruget ikke i mål, siger hun til avisen.

Oppositionspartierne Venstre og Konservative er ikke afvisende over for, at en kommende aftale kan indeholde et bindende reduktionsmål.

Men Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen kræver, at der i så fald følger ekstra penge med for at understøtte omlægningen af landbruget.

- Regeringens udspil har mange gode takter. Men det risikerer at koste tusindvis af arbejdspladser. Det kræver finansiering at undgå, sagde han i sidste uge.

/ritzau/