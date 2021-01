Mette F. afviser DF-kritik: Jeg er stolt af vores samarbejde

Statsministeren henviser blandt andet til, at der er indgået mange brede politiske aftaler under coronakrisen.

Statsminister Mette Frederiksen (S) afviser i Folketingssalen kritik fra Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, om, at regeringen har handlet for egenrådigt under coronakrisen.

Mette Frederiksen henviser blandt andet til, at Folketingets partier har indgået 65 aftaler under krisen, heraf 62 som brede politiske aftaler.

- Jeg er selvfølgelig derfor heller ikke enig i spørgsmålets præmis, nemlig at meget skal gøres anderledes. Tværtimod er jeg stolt af det danske folkestyre og vores samarbejde, siger hun.

- Jeg er også stolt af, hvor stærkt og levende et demokrati vi i fællesskab bærer i vores hænder.

- Selvfølgelig har der været diskussioner og også forventet kritik undervejs, det er helt naturligt. Men det lagt til side har vi evnet at træffe beslutninger på vegne af vores befolkning, siger hun.

/ritzau/