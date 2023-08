Mette F. afviser klimakonflikt: Vi omstiller uden skævvridning

De seneste ugers debat om, hvorvidt regeringen er mest optaget af sammenhængskraft eller progressiv klimapolitik, er ifølge statsministeren baseret på et falsk grundlag.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde efter Socialdemokratiets sommergruppemøde i Horsens onsdag.

- Jeg mener, at det er et kunstigt modsætningsforhold, der er ved at blive opstillet. For jeg synes, at vi i al beskedenhed igennem de seneste fire år i Danmark har vist, at vi er et af de lande, der er længst. Er vi færdige? Overhovedet ikke.

Hun henviser til, at regeringen har lavet "80 aftaler" på det grønne område.

- Vi har gjort det på en måde, hvor arbejdsløsheden ikke er steget, og hvor der ikke har været den her skævvridning. Og det vil vi insistere på at gøre. Men skal vi videre nu på klima? Ja, det skal vi.

Det er regeringens ambition nu at komme i mål med 2025-målsætningen og få lavet en klimaplan for landbruget, slår statsministeren fast.

Klimarådet konstaterede i sommer, at man har "rigtig, rigtig travlt", hvis man skal nå 2025-målet.

Et af midlerne til at nå målet var fangst af CO2. Men klimaminister Lars Aagaard (M) sagde i maj, at det er usandsynligt, at man kommer i gang med det i tide.

Uanset det konkrete mål fastholder statsministeren, at det kan ske uden at vride Danmark skævt.

- Jeg tror ikke, at vi kommer til at løse klimakrisen uden også at træffe beslutninger, som udfordrer os, og som kan ændre på den måde, vi har været vant til.

- Vi ønsker, at hele samfundet kommer igennem den grønne transformation. Vi har ikke et ønske om stigende ulighed, siger statsministeren på pressemødet.

Lars Aagaard var med til genstarte debatten om sammenhængskraft, da han til DR før weekenden sagde, at "klima er ikke det eneste problem, der skal håndteres. Vi skal have et velfungerende samfund, samtidig med at vi forandrer".

Han opfordrede til, at det ikke må gå for stærkt. Det reagerede flere partier på med kontant kritik. Blandt andet SF. Partiet appellerede til regeringen om at komme i gang med klimaet straks efter en sommer med ekstremt vejr og klimarekorder.

Den udtalelse lignede meget en udtalelse fra Mette Frederiksen i 2019, da hun sagde, at der var andet end klima at tænke på, at sammenhængskraften ikke måtte lide.

Tre år senere lagde hun afstand til sin udtalelse i en kronik i Politiken, da hun skrev:

- Det grønne er ikke længere sekundært for mig og regeringen. Jeg var bange for, at det risikerede at skade sammenhængskraften – men det er jeg ikke længere.

Alvoren bag det klimaopråb, som flere røde partier er kommet med efter sommerferien, deler statsministeren.

- Klimaforandringerne er en realitet. Vi lever i dem og med dem. Vi har behov for at speede op og få dem bekæmpet.

- Vi skal levere på de målsætninger, vi har opstillet i Danmark, siger statsminister og S-partiformand Mette Frederiksen.

/ritzau/