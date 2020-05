Mette F. afviser at tætte ansatte skrev udskamning på talepapir

Mette Frederiksen afviser i skriftligt svar, at regeringen bruger udskamningen som værktøj i coronakrisen.

Det var hverken statsminister Mette Frederiksen (S) eller ansatte i det politiske sekretariat i Statsministeriet, der skrev om udskamning på et udkast til et talepapir om coronakrisen. Det fastslår statsministeren i et skriftligt svar til Folketinget.

Politiken har tidligere offentliggjort et foto af udkastet til talepapiret, hvor man kan se, at der med rød kuglepen er tilføjet: "Udskam de, der ikke har været fornuftige".

Men talepapiret blev ikke brugt. Og udskamning er ikke en del af regeringens strategi, har statsministeren tidligere udtalt.

I et skriftligt svar til Venstres Morten Dahlin fra 14. maj skriver Mette Frederiksen:

- Jeg skal indledningsvis understrege, at jeg ikke finder, at spørgsmålet om, hvem der måtte have lavet den type interne noteringer på forskellige udkast til dokumenter i Statsministeriet eller i andre ministerier, er af nogen som helst offentlig interesse.

- Af principielle grunde finder jeg derfor heller ikke at burde redegøre nærmere for interne arbejdsgange i Statsministeriet eller at oplyse, hvem der har skrevet den notering med kuglepen på det udkast til talepapir, som der henvises til i spørgsmålet. Den type interne oplysninger har skiftende regeringer af åbenlyse grunde været meget tilbageholdende med at videregive til Folketinget.

- I lyset af den spekulation, som noteringen har givet anledning til, kan jeg dog helt undtagelsesvis oplyse, at hverken jeg selv eller ansatte i Politisk Sekretariat i Statsministeriet har lavet den notering påført med kuglepen, som der henvises til i spørgsmålet, skriver Mette Frederiksen.

Hun afviser samtidig igen, at regeringen benytter "udskamning" for at få danskerne til at rette ind efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

- Jeg kan endelig fuldstændig afvise, at "udskamning" er en del af regeringens strategi for håndteringen af Covid-19, ligesom jeg ikke udtalte mig om "udskamning" på det pressemøde, som det udkast til talepapir, der henvises til i spørgsmålet, vedrørte, skriver Mette Frederiksen.

/ritzau/