Statsministeren mener ikke, at hun blev advaret om eller havde ansvar for, at det var uden lovgrundlag, da regeringen sidste år krævede alle mink aflivet.

Statsminister Mette Frederiksen (S) oplyste fredag, at hun efter forløbet med aflivning af alle mink i Danmark ikke bebrejdede nogen noget - og at hun ikke kunne se, at nogen havde noget at bebrejde hende.