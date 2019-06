Mette F.: Alle partier støtter Henrik Dam som formand

Det ser ud til, at veteranen Henrik Dam Kristensen bliver formand for Folketinget, når der stemmes fredag.

Folketingsmedlem Henrik Dam Kristensen (S) kan blive formand for Folketinget, der som embede rangerer lige under dronningen.

Det bekræfter Socialdemokratiets formand og kongelig undersøger, Mette Frederiksen, torsdag.

Fredag stemmer de nyvalgte folketingsmedlemmer om formanden og de fire næstformænd, som er fra de fire øvrige partier, der har fået flest stemmer.

- Det håber jeg. Jeg fik i går opbakning fra alle Folketingets partier, ser det ud til. Henrik Dam kan blive valgt som formand, det er jeg rigtig glad for, siger hun.

Ved folketingsvalget 5. juni skiftede flertallet fra blå til rød blok, og derfor træder den nuværende formand Pia Kjærsgaard (DF) tilbage.

Hun var den første kvindelige formand for Folketinget. Danmark har dog tidligere haft en kvindelig formand for det daværende landsting, nemlig Ingeborg Hansen (S) i 1950.

62-årige Henrik Dam Kristensen er i øjeblikket 1. næstformand i Folketingets Præsidium.

Han har haft forskellige ministerposter under statsministrene Poul Nyrup Rasmussen (S) og Helle Thorning-Schmidt (S), blandt andet som fødevareminister, socialminister og beskæftigelsesminister.

Derfor er han en ideel formand, mener Mette Frederiksen.

- Han har tung erfaring, mange år på Christiansborg, har prøvet at sidde i opposition og regering, han er rolig, besindig, klog og vil være utrolig god til at tage hensyn til både små og store partier, siger hun.

Det tidligere postbud fra Vorbasse blev i 1990 første gang valgt ind i Folketinget, og han har næsten siddet der siden. Kun afbrudt af en periode i EU-Parlamentet fra 2004 til 2006.

Henrik Dam Kristensen selv vil ikke udtale sig om formandskabet før fredag.

- Formanden bliver valgt fredag, siger han, og yderligere kommentarer har han ikke.

En række kolleger fra begge blokke putter ordet "ordentlighed" på Henrik Dam Kristensen, når de bliver bedt om at beskrive ham.

Jobbet som formand indebærer blandt andet at sørge for, at lovarbejdet foregår i overensstemmelse med grundloven og reglerne generelt.

Derudover er det også en repræsentativ rolle, da formanden for eksempel tager imod mange officielle gæster fra ind- og udland.

Da der allerede er flertal for Henrik Dam Kristensen, er det kutyme, at de resterende partier bakker op. Enhedslisten, SF, De Radikale og Alternativet stemte dog ikke for Pia Kjærsgaard.

/ritzau/