Mette F. antyder dansk F-16-donation efter pilottræning

Statsminister Mette Frederiksen (S) "håber", at den danske træning af ukrainske piloter fører til "donationer både fra os og fra andre lande" af F-16-fly til Ukraine.

- Man går ikke så langt med det her, hvis ikke man også på et tidspunkt er klar til at donere.

- Det er ikke noget, vi kommer til at gøre egenhændigt fra dansk side, men i koalition med andre, siger Mette Frederiksen på et pressemøde onsdag under Nato-topmødet i Vilnius.

I alt 11 lande er nu en del af den koalition, der ledet af Danmark og Holland, skal starte en træningsindsats af ukrainske soldater, så de kan flyve F-16-kampfly.

Foreløbig er Danmark det eneste land, hvor træningen af de ukrainske piloter er fastlagt, lød det fra fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) tirsdag på topmødet i Vilnius.

Den danske træning begynder i august i Skrydstrup.

- Så vil vi se fremadrettet, hvor lang tid det vil tage, før piloterne fra Ukraine vil være i stand til at flyve et F-16-fly.

- Forhåbentlig kan vi se resultater i starten af næste år, sagde Troels Lund Poulsen.

Han sagde videre, at Danmark efter sommerferien skal "forholde sig til hele spørgsmålet om donation".

/ritzau/