Mette F: Besparelser i kommuner er udtryk for velfærdsparadoks

At kommuner lige nu må spare på velfærd for at få budgetterne til at hænge sammen, mens regeringen samtidig "investerer i velfærden", er et udtryk for "et velfærdens paradoks".

Det siger statsminister Mette Frederiksen i sin formandstale på Socialdemokratiets årsmøde.

- På den ene side har vi nu et større offentligt forbrug end i mange år. Kommuner og regioner får tilført flere penge – hør lige det – flere penge næste år end i år.

- På den anden side er der selvfølgelig hensynet til inflationen. Den skal holdes nede.

- Og så er der den virkelig svære opgave. At der er nogle udgifter i kommunale og regionale budgetter, der bare stiger og stiger, uden at vi nødvendigvis har truffet en politisk beslutning om det, siger Mette Frederiksen.

Hun nævner som eksempel, at der i dag bruges tre milliarder kroner mere på administration i kommunerne end for ti år siden.

- Det har vi jo ikke fået et bedre velfærdssamfund af.

Mette Frederiksen anerkender, at kommuner og regioner "slås med sparekataloger".

Og at paradokset er en "fælles udfordring" for Christiansborg, kommuner og regioner.

Men Socialdemokratiet har en "unik mulighed" for at forstå udfordringerne, da partiet som det eneste er repræsenteret i samtlige landets kommuner og regioner.

