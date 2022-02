Mette F: Blå blok tager ønsket mere arbejdskraft som gidsel

Statsministeren revser i Folketinget voldsomt partier for ikke at være del af aftale om arbejdskraft.

Statsminister Mette Frederiksen (S) kommer i Folketingssalen med et voldsomt angreb på lederne af de partier i blå blok, der ikke er del af reformen om at skabe mere arbejdskraft.

Venstre, De Konservative, Nye Borgerlige og Liberal Alliance står uden for aftalen. Og da dele af reformen berører tidligere aftaler, der er forligsbelagt, kan de dele ikke gennemføres før et valg.

Under spørgetimen i Folketinget angriber Liberal Alliances leder, Alex Vanopslagh, statsministeren for at trække arbejdskraft ud af samfundet. Det får statsministeren til at komme med en markant ripost.

- Det er besynderligt at høre fra en mand, der nægter at gå ned og stemme for konkrete løsninger (reformaftalen, red.). Om lidt kommer en række forslag til behandling i Folketinget, som Liberal Alliance kan stemme for, og så kommer der mere arbejdskraft.

- Det har man så valgt at gidseltage i sådan et lidt indadvendt, terapeutisk program for blå partiledere. Det er noget mærkeligt noget. Altså, det må I da gerne bruge Jeres tid på.

- Men det må I da gøre i fritiden. Når I er på arbejde, så må I da løse de problemer, der er, siger statsministeren.

De fire partier, der står uden for aftalen, har præsenteret deres eget reformforslag og har senest fremlagt en forslagspakke med de dele af aftalen, de er enige i. Dem tilbyder de at stemme for, men altså så uden de dele af aftalen, de er uenige i.

Socialdemokratiet har klart afvist at genåbne aftalen.

Det var ikke kun Alex Vanopslagh, der kritiserede aftalen og opfordrede regeringen til at genåbne forhandlingerne, så forligspartierne kan komme med. Det samme gjorde De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen.

Han sagde, at situationen var gået i hårdknude og at Folketinget står med en stor, present opgave om at skabe mere arbejdskraft.

- Det er ikke rigtigt, at situationen er gået i hårdknude. En række partier har valgt at tage ansvar. I skulle aldrig været gået ud af den dør fra forhandlingerne. I skulle være blevet.

- Og jeg tror, at hr. Søren Pape gerne ville være blevet. For på den måde at have levet op til sit partis gamle ordsprog om at være borgerlige stemmer, der arbejder, svarede statsministeren.

Den indgåede aftale mindsker dimittendsatsen, øger beskæftigelsesfradraget og har flere andre elementer, der øger arbejdsudbuddet. Den indeholder dog også et stigning i dagpengene i de første tre måneder og øget fradrag for fagforeningskontingent.

Sidstnævnte punkter vil de fire blå partier ikke stemme for.

/ritzau/