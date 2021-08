Mette F.: Danmark har evakueret 84 personer fra Kabul

Danmark har onsdag formiddag fået yderligere 84 personer evakueret fra Afghanistan, som for få dage siden blev overtaget af Taliban.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) onsdag på et pressemøde i Statsministeriet.

- Den helt aktuelle status er, at danske myndigheder har arbejdet på at etablere en luftbro mellem Kabul og Danmark via Islamabad.

- Den luftbro, der skulle etableres, er operationel. Myndigheder er til stede i Kabul, vi har fly i Islamabad, og i København er der krisehjælp.

- Jeg kan bekræfte, at vi her til formiddag fik yderligere 84 personer ud, siger hun.

Der er tale om lokalansatte og tolke, der har arbejdet for den danske stat, samt deres familie.

