Mette F: Danmark vil tage endnu større globalt ansvar

Regeringen vil have Danmark i FN's sikkerhedsråd. Det bliver en lang valgkamp, siger statsministeren.

Statsminister Mette Frederiksen (S) fortæller tirsdag, at "vi nu som dansk regering er klar til et endnu større globalt ansvar".

Derfor er Danmark officiel kandidat til en plads i FN's Sikkerhedsråd i 2025-2026, bekræfter statsministeren på et doorstep på Marienborg.

- Regeringen vil arbejde for, at Danmark får plads i FN's Sikkerhedsråd. At blive valgt ind er en stor opgave og en langstrakt valgkamp. Vi skal have 129 forskellige lande til at bakke op om det danske kandidatur, siger Mette Frederiksen.

Hun pointerer dog, at det "ikke er en umulig opgave", for Danmark har været i sikkerhedsrådet fire gange før. Senest i 2005-2006.

- En plads i sikkerhedsrådet vil give os mulighed for at kæmpe for danske og demokratiske værdier i en verden, der er i opbrud, uddyber Mette Frederiksen.

På pressemødet blev tidligere udenrigsminister Kristian Jensen (V) præsenteret som særlig udsending for Danmark i bestræbelserne på at få pladsen.

FN's Sikkerhedsråd har fem faste medlemmer, mens de ti andre medlemmer besættes for to år ad gangen.

/ritzau/