Mette F.: Demonstrationer i Hongkong er legitime

Hidtil har regeringen været tavs om demonstrationer, men kalder dem nu legitime uden at bakke entydigt op.

Demonstranterne i Hongkong håber på Vestens opbakning i deres kamp for rettigheder og større frihed fra Kina.

Hidtil har den nye regering, samt med få undtagelser resten af verden, dog været tavs, selv om demonstrationerne har varet i tre måneder.

Til Socialdemokratiets årlige sommergruppemøde blev statsminister Mette Frederiksen (S) dog torsdag spurgt direkte til sagen, hvortil hun gav udtryk for Danmarks holdning.

- Jeg synes ikke, det er en dansk regerings opgave at være part i en konflikt, der ikke vedrører os, og det gælder også andre steder.

- Men det vil altid være vores tilgang som regering, at ytringsfrihed, forsamlingsfrihed og grundlæggende rettigheder ikke alene skal respekteres, men også understøttes, det gælder også i Hongkong, siger Mette Frederiksen.

Oprindeligt protesterede hundredtusinder af indbyggere mod en omstridt lov om udlevering af folk til retsforfølgelse i Kina.

Men siden loven blev droppet, har det udviklet sig til et krav om styrket demokrati, og om at den Beijing-loyale regering går af.

Emnet er en betændt, fordi Danmark har stor handel med Kina, der holder skarpt øje med andre regeringers udtalelser om ting som Taiwan, Tibet og Hongkong.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) har i flere avisledere fået kritik for ikke at ville stille op til interview om sagen, ligesom nogle medier over flere dage uden held har bedt om en kommentar.

For nogle uger siden udsendte EU og Kina en fælles udtalelse, hvilket fik Kina til at reagere vredt.

Mette Frederiksen giver ikke en utvetydig opbakning til demonstranterne, men kalder kampen for legitim.

- I mine øjne er det helt legitimt at kæmpe for grundlæggende rettigheder. Opfordringen skal selvfølgelig være, at man får fundet en fredelig måde at løse en situation, som er bekymrende, siger Mette Frederiksen.

På spørgsmålet om, hvorvidt tavsheden skyldes landenes samhandel eller frygt for Kina, svarer statsministeren:

- Jeg har jo lige udtalt mig, i dette øjeblik.

