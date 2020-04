Mette F.: Der kommer til at gå tid før samfundet er normalt igen

Det normale liv før coronakrisen kommer ikke tilbage inden for en overskuelig fremtid, siger statsminister.

Statsminister Mette Frederiksen (S) vil ikke sætte dato på, hvornår samfundet vil være tilbage i en normal tilstand.

Det siger hun i programmet 21 Søndag på DR1.

- Jeg tør ikke sætte en dato på, men jeg tror ikke, at vi kan komme tilbage inden for en overskuelig fremtid, siger Mette Frederiksen.

Statsministeren siger, at "verden er forandret", og det kommer vi også til at mærke i den måde, vi lever vores liv.

- Vi kommer ikke til at klumpe sammen, og der kommer ikke til at stå rigtig mange mennesker meget, meget tæt og holde en god fest sammen.

- Vores verden er forandret. Vores hverdag kommer til at være forandret, siger hun.

11. marts lukkede Mette Frederiksen og regeringen for store dele af landet og samfundsøkonomien for at begrænse coronaepidemien i Danmark.

Skoler, arbejdspladser, restauranter, barer, frisører med videre blev lukket ned.

Det skete for at undgå, at sundhedsvæsenet overbelastes, og at dødeligheden fra virusset bliver højere end uundgåeligt.

På et pressemøde mandag i denne uge sagde statsministeren, at regeringen - hvis udviklingen fortsatte som hidtil - ville overveje at igangsætte en genåbning af Danmark efter påske.

I 21 Søndag understreger Mette Frederiksen gentagne gange, at det afhænger af, hvorvidt den enkelte borger fortsat overholder retningslinjerne om at holde afstand den kommende uge.

Hun siger, at selv når genåbningen af samfundet begynder, vil det blive en langsom proces.

Det betyder blandt andet, at vi skal fortsætte med at spritte hænder og holde afstand.

Og så skal alle dem, der er sendt hjem fra arbejde, ikke forvente at mødetiderne bliver, som de plejer, lige foreløbig. Det samme gælder for børnene i skolerne, og de unge på universiteterne.

- Det er også mit bedste bud, som tingene er i dag, at vi kommer til at arbejde forskudt af hinanden.

- Jeg ser ikke for mig på den korte bane, at alle børn kan komme i skole og på uddannelse på en og samme tid, siger Mette Frederiksen.

Hun understreger, at coronavirus er en "lumsk sygdom", som smitter og kan komme tilbage.

Hvorvidt statsministeren vil melde de "første spæde skridt" ud til en genåbning af landet mandag, er der ikke truffet beslutning om, siger hun.

/ritzau/