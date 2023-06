Mette F.: Det er ikke godt nok kræftpatienter har ventet på hjælp

Det er ikke godt nok, at der er kræftpatienter, som har ventet for længe på operation, siger statsminister Mette Frederiksen (S).

- Kræft er en folkesygdom i Danmark, og vi ved, at en tidlig indsats - at man finder det hurtigt og får en behandling hurtigt - er vigtig.

- Derfor er jeg ikke tilfreds, og det er ikke godt nok. Det bekræfter behovet for at få lavet en ny kræftpakke, så der kan blive rettet op på det her hurtigst muligt, siger hun på Folkemødet efter sin partiledertale.

Det er tidligere beskrevet, hvordan omkring 300 kræftpatienter på mave- og tarmkirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital ikke er blevet opereret inden for den tidsfrist, de har ret til.

Det er dog ikke kun i Region Midtjylland, at der har været problemer.

I flere regioner har der været forløb, hvor kræftpatienters rettigheder om ventetid ikke er overholdt.

Det viser redegørelser fra regionerne, som er afleveret til Sundhedsstyrelsen fredag.

Redegørelserne omhandler fjerde kvartal sidste år samt første kvartal i år.

Her fremgår det, at kræftpatienter flere gange er blevet behandlet for sent.

Men det er ikke i alle tilfælde, hvor reglerne ligefrem er overtrådt.

Mette Frederiksen siger, at hun "ikke føler sig tryg ved, at danskerne lige nu får den behandling, de har ret til".

Hun mener, at de dokumenterede udfordringer med kræftbehandling i regionerne understreger behovet for nye indsatser.

- Vi skal have reddet så mange som muligt. Så selv om vi måske har verdens bedste velfærdssamfund, så er det her ikke godt nok og bekræfter behovet for, at vi får lavet en ny kræftpakke, siger hun.

I maj præsenterede statsminister Mette Frederiksen, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) og sundhedsminister Sophie Løhde (V) en ny sundhedspakke.

Den indeholdt blandt andet et udspil til en kræftpakke 5. Her blev det pointeret, at der er "brug for en akut og ekstraordinær indsat og et økonomisk løft, som nu og her løfter kræftbehandlingen og genskaber tilliden".

Ifølge regeringen skal kræftpakke 5 sikre videreudvikling og fremtidssikring af kræftområdet.

