Mette F. efter Biden-møde: Jeg er ikke her for at søge andet job

Mandag aften dansk tid har statsminister Mette Frederiksen (S) mødtes med USA's præsident, Joe Biden, i Det Hvide Hus.

Mødet fandt sted i en tid, hvor der er spekulationer om, hvorvidt statsministeren er kandidat til at blive Natos næste generalsekretær.

Efter mødet bliver hun på et pressemøde endnu en gang spurgt til Nato-spekulationerne.

Dog slår hun fast, at hun er meget glad for at være Danmarks statsminister og ikke er kandidat.

- Jeg er ikke i USA for at søge et andet job, siger hun.

- Jeg er her tværtimod for at passe mit arbejde, lyder det videre.

Mette Frederiksen var i Det Hvide Hus i omkring to timer. Ved begyndelse holdt de to regeringsledere en kort presseseance i Det Ovale Værelse.

