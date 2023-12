Mette F. efter et år med SVM: Flerpartiregeringer begejstrer ikke

At SVM-regeringen i sit første leveår ikke har overbevist vælgerne, kan ifølge statsminister Mette Frederiksen (S) blandt andet forklares i regeringens sammensætning.

Det fortæller hun i et stort interview med Altinget i anledningen af regeringens etårs fødselsdag fredag.

Hun mener, at kompromiser, som SVM-regeringen er bygget på, ikke begejstrer vælgerne.

- For mange socialdemokrater er det her selvfølgelig et stilskift i forhold til en ren S-regering, der meldte klart ud med sin egen politik - mens kompromiset først kom med aftalen. Her er det omvendt: Nu er det på forhånd udtryk for et kompromis, når regeringen melder noget ud, siger Mette Frederiksen til Altinget.

- Så det er nok et vilkår for flerpartiregeringer, at de ikke i sig selv begejstrer.

Ifølge Altinget har ingen regering de seneste 50 år haft så stor vælgerflugt på et år i målinger som SVM-regeringen.

Videre mener Mette Frederiksen også, at regeringen har truffet "nogle beslutninger, som nogle har været uenige i". Men det står hun "på mål for".

Og så ser hun en tendens i Europa, hvor regeringer generelt oplever et fald i meningsmålinger.

Tilstanden giver dog ikke anledning til bekymring hos Mette Frederiksen.

- Jeg ville være bekymret, hvis vi lå dårligt, og vi samtidig førte en politik, jeg var uenig i, siger hun til Altinget.

Regeringen med Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne blev officielt dannet 15. december sidste år, men præsenterede sit regeringsgrundlag dagen inden.

Det var kulminationen på lange regeringsforhandlinger, der begyndte efter folketingsvalget 1. november.

Ved valget fik de tre partier tilsammen 50,1 procent af stemmerne. I den seneste meningsmåling fra Voxmeter mandag står regeringspartierne til 38,1 procent af stemmerne. Det er et tab på 22 mandater.

Før SVM-regeringen stod Mette Frederiksen i spidsen for en socialdemokratisk etpartiregering med opbakning fra SF, De Radikale og Enhedslisten. Socialdemokratiet valgte dog at gå til valget 1. november på et ønske om en bred regering.

/ritzau/