Mette F. efter Wagners exit: Det er en ukompliceret lille rokade

Mia Wagners (V) exit fra ministerholdet kommer ikke til at påvirke regeringen og dens arbejde.

Sådan lyder det fra statsminister Mette Frederiksen (S) torsdag morgen foran Amalienborg, hvor hun har præsenteret Marie Bjerre som ny digitaliserings- og ligestillingsminister.

- Det er en ukompliceret lille rokade, siger Mette Frederiksen.

23. november var Mia Wagner ellers den store overraskelse i ministerrokaden. Den kendte erhvervskvinde blev hentet ind udefra og erstattede netop Marie Bjerre, som helt røg ud af ministerholdet, men som nu altså er tilbage.

- Det kommer ikke til at betyde noget for regeringens arbejde. Vi fortsætter. Det gør vi uagtet, hvad der måtte ske. En sygemelding er meget beklagelig, siger Mette Frederiksen.

Mia Wagner fik et alvorligt ildebefindende i sidste uge og besvimede i sit hjem. Torsdag blev det meddelt, at hun træder ud af regeringen, hvorefter Marie Bjerre blev hentet ind igen.

Marie Bjerre siger selv om sit ministercomeback:

- Nu er det mig, der er har fået opgaven. Jeg bakker op om Venstres formand, og han har min tillid.

- Det er tydeligt for enhver, at jeg brænder meget for digitalisering og ligestilling. Derfor er jeg også meget glad og beæret.

/ritzau/