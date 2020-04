Mette F. efterlader spørgsmål om genåbning efter pressemøde

Statsministeren går ikke i detaljer med, hvordan genåbning kan udvides. Partier er indkaldt til forhandling.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har efterladt politikere fra både røde og blå partier med flere spørgsmål end svar efter tirsdagens pressemøde om coronasituationen.

På pressemødet sagde statsministeren, at der er mulighed for at åbne en smule mere for samfundet, end der ellers var lagt op til. Det skyldes, at antallet af indlæggelser med relation til corona er lavere end forventet.

Mette Frederiksen undlod dog konkrete detaljer om, hvilke dele af samfundet der snart kan åbnes for igen.

- Dejligt med fortsat positiv fremgang. Men hvad der reelt er regeringens strategi for genåbning, står godt nok fortsat hen i det uvisse, skriver Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde, på Twitter.

Også Kristian Hegaard, som er retsordfører i regeringens støtteparti De Radikale, kommenterer de manglende detaljer:

- Vi holder os på den lave kurve. Også med indholdet i pressemødet, skriver han på Twitter.

For en uge siden lød det fra regeringen, at der onsdag 15. april vil starte en kontrolleret og gradvis åbning af Danmark. Det vil i første omgang omfatte vuggestuer, børnehaver og skoler op til 5. klasse.

Journalister på tirsdagens pressemøde forsøgte at få svar på, hvem der konkret må genåbne i næste bølge.

Til det svarede statsministeren, at regeringen har indkaldt alle Folketingets partier til et møde klokken 18 tirsdag aften om en udvidelse af genåbningens første del.

Derfor ville hun ikke gå nærmere i detaljer på dagens pressemøde.

På mødet, som bliver afholdt over en videoforbindelse, vil regeringen lytte til partiledernes ønsker og forslag.

- Så vil vi bede myndighederne beregne, hvad smitteeffekten er af de forskellige forslag. Derefter vil vi lave en politisk tillægsaftale. På den baggrund bliver vi ikke mere konkrete nu, sagde hun.

Regeringens fokus vil dog være på arbejdspladser, lød det.

Mette Frederiksen pointerede desuden, at regeringen først tirsdag har truffet beslutningen om at udvide genåbningens fase ét.

Hun forklarede, at beregningerne, der viser, at en yderligere genåbning er mulig, først har været klar tirsdag.

