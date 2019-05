Mette F. er sygemeldt - deler billede af drop i hånden

Socialdemokratiets formand har siden natten til lørdag været syg, men hun forsikrer, at det ikke er alvorligt.

Mandag aften har Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, delt et billede på Facebook, hvor man ser hendes hånd samt et drop.

Mette Frederiksen fortæller i opslaget, at hun har været syg siden natten til lørdag og derfor har været nødt til at aflyse flere arrangementer.

- Dårlig timing. Indrømmet. Jeg har været syg siden natten til lørdag. I vil ikke have detaljer - tro mig.

- Det ser måske lidt voldsomt ud, men det er heldigvis ikke alvorligt. Jeg beklager de aflyste arrangementer i Viborg og Randers i weekenden.

- Godt Løkke ikke udskrev valg i mellemtiden. Jeg håber snart at være frisk igen, skriver Mette Frederiksen i Facebook-opslaget.

Efter planen skal S-formanden tirsdag aften deltage i en tv-duel med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i 19 Nyhederne på TV2.

Mette Frederiksen er blevet ramt af sygdom på et tidspunkt, hvor Folketingets partier har travlt med at gøre sig klar til det forestående valg.

Ritzau har været i kontakt med Socialdemokratiets pressetjeneste for at høre om formandens tilstand. Her henviser man til opslaget på Facebook.

Der skal senest afholdes valg til Folketinget den 17. juni.

/ritzau/