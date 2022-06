Mette F.: EU-kandidatur er moralsk støtte til Ukraines soldater

Der er flertal i Folketinget for at knytte Ukraine tættere til EU, selv om landet mangler flere reformer.

Det vil have kæmpestor moralsk betydning for de ukrainske soldater, hvis Ukraine bliver tildelt status af kandidatland til EU.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) efter et møde i Europaudvalget på Christiansborg.

- Det er et meget stort ønske fra Ukraines side at få tildelt kandidatstatus. De har markeret klart, at de ønsker at være en del af Europa og ikke være underlagt Putin (Ruslands præsident, Vladimir Putin, red.).

- At der er enighed blandt EU's 27 medlemslande giver dem en enorm støtte, som kan høres helt ud på slagmarken, hvor de står ret alene overfor et aggressivt Rusland.

- Det har kæmpestor moralsk betydning i Ukraine, men også for hvilket Ukraine vi ser efter krigen, hvor vi gerne skal se et stærkere Ukraine, siger hun.

Statsministeren talte tirsdag formiddag for det ukrainske parlament, som flagede med danske og ukrainske flag og rejste sig under talen for at takke Danmark for hjælpen.

EU-Kommissionen har indstillet, at Ukraine kan blive kandidatland, hvilket er en årelang proces. En række lande, herunder Danmark, meldte kort efter ud, at de støtter det.

Alle parter har dog understreget, at det kræver reformer fra Ukraines side, hvis drømmen skal gå i opfyldelse.

For nylig samlede der sig et flertal i Folketinget for at støtte, at Ukraine kan blive kandidatland til EU, hvilket er en årelang proces.

Normalvis ville et land som Ukraine ikke være klar til at blive kandidat, men en række europæiske lande og EU-Kommissionen ønsker at sende et klart signal til ukrainere, der kæmper på slagmarken, og til Rusland.

/ritzau/