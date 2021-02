Statsministerens krav om ”fuldstændig epidemikontrol” før yderligere skoleåbninger er ikke realistisk. Især ikke når sundhedseksperter forudser, at vi vil have smitten i samfundet i meget lang tid endnu. Uden et håb om genåbning bliver det svært at fastholde den brede opbakning til regeringens forsigtighedsprincip