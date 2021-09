Mette F. får kritik: Nej, jeg er ikke vild for at sende syrere hjem

Hvorfor går regeringen mere op i at sende syrere hjem end i at hjælpe flygtninge? Og hvorfor er børnene fra lejre i Syrien endnu ikke hentet til Danmark?

Statsminister Mette Frederiksen (S) måtte lægge øre til kritik fra nogle af de delegerede, da der lørdag blev åbnet for debat på S-kongressen i Aalborg.

Her har S-medlemmerne mulighed for at få ordet på kongressen for at udtrykke deres syn på Socialdemokratiets politik. Flere af de delegerede kritiserede regeringen for ikke at gøre nok for at hjælpe flygtninge.

Det førte til et kontant modsvar fra Mette Frederiksen:

Artiklen fortsætter under annoncen

- Du får det til at lyde som om, jeg står op om morgenen og er helt vildt for at sende flygtninge tilbage til Syrien. Nej. Og hvis vi bliver ved med at tale om udlændingepolitikken på den måde, så får vi ikke løst de problemer, der er, sagde Mette Frederiksen til kritikken fra en af de delegerede.

Også udlændinge- og integrationsminister Mathias Tesfaye (S) er kommet i skudlinjen, efter han har meldt markant ud om behovet for grænsemure for at bremse strømmen af mennesker fra blandt andet Afghanistan.

- Hverken Tesfaye, jeg selv eller andre er helt vilde for at sende syrere hjem. Men vi bliver nødt til at holde fast i, at flygtninge, der hjælpes, skal have et reelt beskyttelsesbehov. For den her verden bliver ved med at producere flygtninge, siger Mette Frederiksen.

Dermed berører hun igen den bekymring, der har bredt sig i mange europæiske hovedstæder efter Talibans magtovertagelse i Afghanistan.

At Kabuls fald vil betyde en ny stor flygtningestrøm, der kan give mindelser om 2015. Den gang var flygtningestrømmen så stor, at motorveje i Danmark blev lukket på grund af menneskestrømmen.

- Hvis vi skal hjælpe dem, der har et reelt behov, så skal vi have et nyt flygtningesystem og et nyt asylsystem, men vi bliver også nødt til at holde fast i balancerne.

- Når myndighederne konkluderer, at et land er sikkert at sende tilbage til, så er det det rigtige at gøre, for at vi så tilgengæld har plads, økonomi og hjerterum til at hjælpe andre flygtninge, siger Mette Frederiksen.

Hun fik også kritik for at presse især indvandrerkvinder med forslaget om en ny aktiveringspligt på 37 timer. Hvis den bliver gennemført, vil den betyde, at personer med integrationsbehov eksempelvis skal samle cigaretskodder op på strande for at få adgang til en ydelse.

Ifølge Mette Frederiksen skal forslaget ikke ses som en kritik af personer med flygtninge- og indvandrerbaggrund. For mange af dem "knokler" ifølge statsministeren i hårde job - men det ændrer ikke på de "kolde facts":

- Kigger vi eksempelvis på de syriske kvinder, som du henviser til, så er der flere syriske kvinder, der ikke er i arbejde, end syriske kvinder, der er i arbejde. Det skal vi have gjort noget ved.

Mette Frederiksen måtte også lytte til kritik af, at myndighederne endnu ikke har hentet børn af mødre, der har tilsluttet sig Islamisk Stat til Danmark fra lejre i Syrien. Det blev ellers aftalt i foråret på Christiansborg.

Til det siger Mette Frederiksen:

- Vi har truffet beslutning om at evakuere børn og nogle mødre, og det er myndighederne i gang med. Jeg håber, at der er forståelse for, at det er svært at evakuere fra et så uroligt område, siger Mette Frederiksen.

/ritzau/