Mette F føler sig sikker på støtte fra venstrefløjen

Mette Frederiksen (S) siger i grundlovstale, at venstrefløjspartierne nødvendigvis må samarbejde efter valget.

Selv om Mette Frederiksen (S) vil gå alenegang, når der skal dannes regering efter det kommende valg, så regner hun alligevel med støtte fra den øvrige venstrefløj.

Det siger den socialdemokratiske partiformand i sin grundlovstale på øen Aarø i Lillebælt ud for Haderslev.

Her uddyber hun synspunkterne i sin kronik i tirsdagens udgave af Jyllands-Posten. I kronikken præsenterer hun en plan om at gå til valg på at danne en socialdemokratisk etpartiregering.

Og på trods af at de øvrige venstrefløjspartier altså ikke bliver inviteret i regering, forventer Frederiksen altså at få deres opbakning.

- De Radikale vil gerne satse mere på uddannelse. SF har sat problemer med stress og sårbarhed på den politiske dagsorden.

- Alternativet presser på for en hurtigere grøn omstilling. Og Enhedslisten vil gerne bruge deres mandater til at bekæmpe ulighed.

- Derfor er vi overbeviste om, at De Radikale, SF, Alternativet og Enhedslisten sammen med os gerne vil være med til at sætte en ny retning for Danmark, siger Frederiksen i talen.

/ritzau/