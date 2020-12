Mette Frederiksen håber på vaccinationer før 27. december

De første coronavacciner er allerede på vej, og planerne for den indledende vaccinationsindsats er på plads.

Statsminister Mette Frederiksen (S) håber på en forsinket julegave til nogle af de mest udsatte borgere og frontpersonale, som forhåbentlig kan blive vaccineret mod coronavirus kort efter jul.

Det siger hun til flere medier.

Håbet er, at der kan ske en europæisk vaccinegodkendelse kort før jul, og at EU-landene kan starte med at vaccinere 27. december, hvis en af vaccinerne godkendes.

Statsministeren kan ikke sætte en præcis dato på, understreger hun.

- Det flytter sig ekstremt hurtigt. Vi håber på en godkendelse inden for ganske få dage, og hvis alt går vel, er vi i gang med vaccinere ganske kort derefter, siger Frederiksen ifølge DR og TV2.

De første coronavacciner er allerede på vej, og planerne for den indledende vaccinationsindsats er på plads.

Der mangler blot en endelig godkendelse.

Beboere på plejehjem, sårbare ældre og frontpersonale i sundhedsvæsenet vil modtage vaccinen først.

EU's kommissionsformand, Ursula von der Leyen, har tidligere torsdag bekræftet, at vaccinationer mod covid-19 kan påbegyndes i hele EU fra 27. december.

Mette Frederiksen understreger dog, at Danmark ikke holder sig tilbage, hvis vaccinen er klar i Danmark inden da.

- Selv om jeg er stor tilhænger af koordination på europæiske plan, så skal vaccinen køres ud og distribueres i det øjeblik, den rammer dansk jord, siger Frederiksen.

Et andet spørgsmål, der udestår, er, hvor mange doser Danmark står til at modtage.

- Det er noget af det, der flytter sig hele tiden. Vi skal ikke sætte næsen op efter mange doser i første runde, men forhåbentlig kommer der doser med relativt korte tidsintervaller, siger Mette Frederiksen.

Når der efterhånden kommer større mængder af vaccinen til Danmark, vil de blive fordelt ligeligt og på samme tid mellem regionerne efter befolkningstal.

Sundhedsstyrelsen vil over jul og nytår sende et brev via e-boks til alle borgere over 18 år. Her vil man blive informeret om den kommende vaccine.

Onsdag udtalte sundhedsminister Magnus Heunicke (S), at Danmark forhåbentlig kan begynde de første vaccinationer i dagene efter jul.

/ritzau/