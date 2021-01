Mette F. forudser fortsat nedlukning efter 17. januar

Danskere skal forberede sig på restriktioner hele vinteren, siger Mette Frederiksen i et interview med TV2.

Det er ikke særlig sandsynligt, at dele af de nuværende restriktioner mod coronavirus ophæves efter den 17. januar, hvor de er sat til at udløbe.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) i et interview med TV2 søndag aften.

- Hvis jeg skal give dig et svar lige nu, er det ikke særlig sandsynligt, at vi kommer til at ophæve hverken alle restriktioner eller en del af restriktionerne, siger hun.

Mette Frederiksen siger, at det ikke er muligt på nuværende tidspunkt at sige, hvordan restriktionerne kommer til at se ud, før vi er tættere på 17. januar. Men:

- Der er noget, der peger i retning af en fortsat ret hård nedlukning, siger hun og tilføjer, at danske borgere skal forvente, at der vil være restriktioner hele vinteren.

/ritzau/